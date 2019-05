Jovem de 21 anos é morto a tiros no bairro Edson Queiroz

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na Rua Roberto Silva, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Os agentes que atenderam a ocorrência informaram que a vítima não tinha antecedentes criminais. O crime aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (29).

O jovem foi identificado como Francisco Vitor Gomes Côrrea e, de acordo com a Polícia Militar, foi encontrada a carteira com documentos junto ao corpo.

Populares informaram no local do crime que a vítima não é morador da região.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando chegou ao local o jovem já estava sem vida.

Conforme testemunhas, duas pessoas participaram do crime e, logo após, fugiram a pé para uma comunidade próxima. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve presente no local do crime para iniciar as investigações sobre o crime.