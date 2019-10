Jovem de 19 anos é morta a tiros e suspeitos são presos menos de 24 horas após o crime

Uma dupla foi presa na tarde desta quinta-feira (10), menos de 24 horas depois da morte de uma jovem de 19 anos em Quixeramobim, no Ceará. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (9), próximo a um parque de vaquejada da cidade, quando a vítima foi atingida por vários tiros.

De acordo com a polícia, José Valmir Nogueira da Silva Filho, de 19 anos, confessou em depoimento que tinha um relacionamento com a vítima, identificada como Camila Nunes Maciel, também de 19 anos. Ele disse ainda que chegou a pagar mil reais para um comparsa para que ele o ajudasse a cometer o crime. Ele foi identificado como Francisco Anderson da Silva Gomes, de 21 anos com antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Durante a prisão, foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco cartuchos picotados, aproximadamente um quilograma de drogas, entre cocaína e crack, e um valor em dinheiro.

Os dois foram encaminhados para a sede da Delegacia Municipal de Quixeramobim, onde foram autuados pelo crime de homicídio doloso. Segundo a Polícia Civil, as investigações vão se concentrar agora no sentido de descobrir a real motivação da morte da jovem.