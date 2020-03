Jovem de 19 anos é executado a tiros dentro de mercantil em Cascavel

Um jovem, de 19 anos, identificado como Carlos Wellington da Silva Barbosa, foi morto a tiros dentro de um mercantil em Cascavel, na Grande Fortaleza, na noite desta terça-feira (3).

A vítima caminhava em uma rua do bairro Alto Luminoso quando foi atingida por tiros disparados por homens em uma motocicleta, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota.

No intuito de fugir do grupo, o homem entrou em um estabelecimento comercial da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a Secretaria da Segurança, Carlos Wellington não tinha antecedentes criminais.

A Delegacia Metropolitana de Cascavel está à frente da investigação do crime e realizando diligências para capturar os suspeitos.

Além da Delegacia do Município, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram responsáveis por realizar os primeiros levantamentos sobre o crime, complementou ainda a SSPDS.

Denúncias

A secretaria reforça que a população pode contribuir com o trabalho policial repassando informações que levem à identificação dos suspeitos. As denúncias devem ser feitas para o número ‪(85) 99604-1418‬, que é o WhatsApp Denúncia da Delegacia Metropolitana de Cascavel. O Estado afirma garantir sigilo e anonimato.