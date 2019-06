Jovem de 18 anos com tornozeleira eletrônica é preso após série de assaltos em Fortaleza

A polícia prendeu um homem de 18 anos no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza e recuperou os pertences das vítimas após uma série de assaltos na noite desta segunda-feira (3). O suspeito estava com tornozeleira eletrônica e agiu com dois comparsas, que conseguiram fugir durante a abordagem.

De acordo com os policiais, o homem, identificado como Israel de Assis Santos, e os comparsas invadiram um salão de beleza localizado na Rua Irmã Bazet, no Bairro Montese, e roubaram clientes e funcionários que estavam no local. O trio estava armado com dois revólveres.

Durante a fuga os criminosos roubaram um veículo Classic de cor prata, próximo ao estabelecimento. No trajeto o carro parou de funcionar e foi abandonado no meio da via.

Os criminosos então abordaram um motorista de aplicativo, que estava em um carro modelo Up!, de cor branca e fugiram com o veículo.

No cruzamento da Rua Oscar Bezerra com a Avenida José Bastos o grupo foi interceptado por uma composição da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Policiamento Militar, ao tentar assaltar um veículo modelo Celta.

Israel de Assis foi encaminhado para o 11º Distrito Policial, onde foi autuado pelos crimes. O jovem tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e havia sido preso em março deste ano. A polícia investiga se ele tem participação em outros assaltos.

Homem tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. Foto: Arquivo Pessoal

Policiais realizam buscas na região para tentar capturar os outros dois suspeitos e as armas usadas nas ações.