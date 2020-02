Jovem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros no bairro Pici, em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará investiga a morte de um jovem de 23 anos, morto a tiros enquanto caminhava pela rua São Francisco, no bairro Pici, em Fortaleza, no início da tarde desta quinta-feira (27). A vítima foi alvejada com pelo menos três disparos de arma de fogo.

Segundo a polícia, a vítima, identificada como André da Costa Diogo, foi abordada por homens armados que já chegaram ao local atirando. André da Costa, ainda conforme a polícia, havia sido preso em janeiro deste ano por tráfico de drogas e estava solto após ser liberado em audiência de custódia. Ele usava tornozeleira eletrônica.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local para fazer os primeiros levantamento acerca do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime e faz buscas para prender os autores do homicídio.