Jovem chega em grupo, furta salgados de lanchonete e coloca dentro do bolso em Iguape

Um jovem entrou com um grupo de amigos em uma lanchonete localizada na Praia do Iguape, no município de Aquiraz, furtou três salgados e colocou dentro do bolso, no último domingo (21). Uma colega do jovem pediu água para despistar a atendente e ajudar o amigo a furtar os salgados.

Câmeras de segurança do local flagraram o momento em que o grupo entra no estabelecimento, um dos jovens abre uma vitrine e coloca três salgados dentro do bolso. O grupo sai em seguida da lanchonete.

"Eles desceram de um ônibus em frente à lanchonete e entraram todos de uma vez. Aí depois, um deles pediu água para a minha filha só para ela virar as costas. Aí quando ela foi pegar a água, o grupo fez uma barreira na frente da vitrine onde ficam os salgados e roubaram três", disse o pai da proprietária do estabelecimento.

A dona da lanchonete, Suziane Damasceno, disse que uma cliente viu quando o jovem pegou os salgados e colocou no bolso. Ela também relatou que, após ver as imagens de segurança e constatar o furto, ligou para a polícia, que foi ao local.

"Uma cliente viu tudo e depois que o grupo saiu, ela me disse que o rapaz colocou os salgados no bolso. Eu fui conferir nas câmeras e vi que de fato o furto tinha acontecido. Na mesma hora liguei para a polícia e uma viatura veio até a lanchonete, mas infelizmente eles já tinham saído", disse Suziane ao Sistema Verdes Mares. Ela não chegou a prestar Boletim de Ocorrência.