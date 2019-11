Joalheria é assaltada em shopping na Sapiranga

Um homem armado invadiu uma joalheria localizada dentro de um shopping na Avenida Washington Soares, no Bairro Sapiranga, na noite desta segunda-feira (25). O circuito interno de segurança do local flagrou a ação criminosa.

É o segundo caso de assalto a joalherias dentro de shopping de Fortaleza no período de 17 dias. No dia 8 deste mês um suspeito armado assaltou uma joalheria em um shopping do Bairro São Gerardo.

As imagens mostram o suspeito falando com as vendedoras e apontando para uma parte do estabelecimento. O homem chega a segurar uma das vendedoras pelo ombro, caminha com ela dentro da loja e a leva para pegar mercadorias em uma gaveta da loja.

A funcionária rendida recolhe os objetos e coloca dentro da sacola que ele segurava. O suspeito também chega a recolher os pertences do estabelecimento.

Enquanto isso, as outras vendedoras que estão no local ficam sentadas olhando a cena. O suspeito foge com a sacola cheia de objetos da joalheria.

É a terceira vez que a loja é assaltada, conforme o proprietário do local, que terá a identidade preservada.