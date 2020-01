Joalheira é assaltada em shopping de Fortaleza; vídeo

Um homem armado assaltou uma loja de joias dentro de um shopping, localizado na Avenida Bezerra de Menezes, no Bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. O crime ocorreu por volta de 20h46 da última terça-feira (21). Câmeras do circuito interno de segurança registraram toda a ação.

O estabelecimento já tinha sido assaltado em novembro de 2019 da mesma maneira. Um outro suspeito também armado entra no local, rende a funcionária e exige que ela coloque jóias dentro de uma sacola. O suspeito levou peças de ouro como anéis, cordões, pingentes e brincos.

O proprietário da loja afirmou que, no período de um ano, foram cinco assaltos ao estabelecimento. “Decidimos divulgar desta vez, porque não aguentamos mais. Todos os assaltos ocorrem da mesma forma. O cara entra armado e anuncia o assalto. Sozinho ou acompanhado. E o pior, sai tranquilamente como se não acontecesse nada”, conta, revoltado. Por meio da assessoria de imprensa, o shopping diz que tem conhecimento apenas de dois assaltos.

Vídeo

As imagens mostram quando um homem entra no local. O suspeito está com calça azul, camisa branca e com fones no ouvido. Ele anuncia o assalto quando uma funcionária atendia duas clientes. Então, retira a arma e pede para que a funcionária coloque as joias dentro de uma bolsa amarela que ele joga no balcão. Em seguida, ele foge. O empresário disse também que após o assalto uma funcionária mostrou para os vigilantes quem era o assaltante e eles afirmaram que nada poderiam fazer, pois não estavam armados. O North Shopping Fortaleza, onde está a loja, afirmou que tomou conhecimento do ocorrido na noite da última terça-feira (21) e que "está acompanhando o caso, colaborando com as autoridades locais, e fornecendo toda a ajuda necessária para o esclarecimento dos fatos".

Ameaças

Ainda segundo o empresário, no último assalto, o suspeito ameaçou as clientes que presenciaram o assalto e a funcionária. “Ele ameaçou todo mundo. As duas clientes que estavam lá e a funcionária. Dizendo que se não fizessem o que ele estava mandando ia matar elas. Minha funcionária está com medo e não quer mais trabalhar com a gente por causa desta insegurança”.

O proprietário da joalheira registrou um boletim de ocorrência, no 10º Distrito Policial, no Bairro Antônio Bezerra. A polícia informou por meio de nota que a delegacia está com investigações em andamento com o objetivo de capturar o responsável pelo um roubo.

Serviço

Denúncias sobre o caso podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ou para os telefones (85) 3101-4916 / 3101-4917, do 10º Distrito Policial (DP).