Itaoca tem perseguição, tiroteio e correria após homicídio de jovem de 20 anos

A polícia conseguiu capturar três homens suspeitos de matar um jovem de 20 anos, no bairro Itaoca, na tarde desta quinta-feira (23). Durante a abordagem, o trio reagiu e foi baleado no cruzamento da rua Vila Lobos com a rua Eusébio de Queirós.

Segundo a polícia, Rodrigo Narlan Marques Guilherme havia ido visitar a namorada, que mora na região, quando foi atacado e morto a tiros pelos suspeitos, que seriam integrantes de facção criminosa. Há seis meses o irmão de Rodrigo foi assassinado em circunstâncias parecidas.

Após o crime, os homens fugiram em um carro, mas foram interceptados por uma viatura descaracterizada do serviço reservado da polícia. Houve uma intensa troca de tiros no local.

Três suspeitos do homicídio foram socorridos pelo Samu, após serem baleados em troca de tiros com a polícia. Kid Júnior/SVM

Conforme a polícia, no momento que a área foi isolada para aguardar o atendimento médico para os suspeitos, populares se aglomeraram no entorno e os agentes perceberam uma movimentação de homens que seriam comparsas de Rodrigo.

Os policiais fizeram cerca de seis disparos para o alto para dispersar os curiosos e houve correria na região. Durante a ação, os agentes conseguiram capturar outros três homens, que teriam ido até o local na tentativa de matar o trio baleado, para vingar o homicídio. Os suspeitos presos foram levados para a delegacia, onde serão investigados.