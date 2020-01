Italiano é preso por falsidade ideológica enquanto tentava documento de permanência no Brasil

A Polícia Federal prendeu um italiano de 45 anos, enquanto ele tentava pedir os documentos de residência no Brasil. O flagrante ocorreu em Fortaleza e foi motivado por falsidade ideológica.

O estrangeiro justificou o pedido de permanência por manter um casamento com uma cearense. Contudo, os agentes constataram que o casamento ocorreu somente para facilitar os trâmites com a documentação necessária para residir no Brasil.

Ele foi levado à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal e ficará à disposição da Justiça.

O crime de falsidade ideológica é punível com reclusão de um a cinco anos, além de multa.