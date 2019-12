Irmãos são baleados dentro de bar em Maranguape; um deles morreu

Dois homens invadiram um bar e atiraram contra dois irmão na rua Belém, em Maranguape, na noite desta segunda-feira (2). O crime aconteceu por volta das 19 horas. A polícia capturou um dos criminosos.

Segundo policiais da 2ª Companhia do 14º Batalhão, Antônio Egrimar Vieira Almeida, de 24 anos, e José Patrício Vieira Almeida, de 29 anos, estavam jogando sinuca no local quando foram atingidos pelos disparos de arma de fogo.

As vítimas foram socorridas por uma viatura da polícia e levadas para a Upa do município. José Patrício não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde, já Antônio Egrimar foi transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

Conforme a polícia, cerca de uma hora após o crime, um homem de 18 anos foi capturado. Júlio Igor Souza foi reconhecido por um dos irmãos e levado para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, plantonista da região. O outro suspeito está foragido.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar a motivação do crime.