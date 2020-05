Irmãos pernambucanos são presos com maconha na rodovia CE-060, em Juazeiro do Norte

Dois irmãos da cidade e Salgueiro (PE) foram presos transportando mais de 5 kg de maconha no porta-malas de um veículo nesta quarta-feira (6) na rodovia CE-060 em Juazeiro do Norte, no sul do Ceará.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), a polícia conseguiu chegar até os suspeitos por meio de investigações do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) sobre o tráfico interestadual de entorpecentes. Com apoio do sistema de videomonitoramento da SSPDS, os agentes abordaram a dupla e durante uma revista no carro encontraram os 5,4 kg da droga.

Ambos foram levados para Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.