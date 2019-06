O irmão de um vereador de Nova Olinda, município do Cariri cearense, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (18), na localidade de Sítio Barreiros. Não há informações da polícia sobre a motivação do crime.

De acordo com a Secretaria de Segurança do Ceará, Edval Gomes de Alencar, 49 anos, foi surpreendido pelo suspeito, que chegou ao local efetuando disparos. Após o crime, o criminoso fugiu.

As investigações do caso estão com a Delegacia Regional do Crato.