Irlandês sofre acidente enquanto praticava kitesurf na Praia do Preá

Um irlandês de 59 anos se acidentou enquanto praticava kitesurf na Praia do Preá, no município de Cruz, no litoral do Ceará, na tarde desta quarta-feira (30). De acordo com o tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros, a vítima caiu de mal jeito após a pipa do kitesurf que ela estava subir com a força do vento.

Segundo Fernandes, o estrangeiro foi resgatado no mar por guarda-vidas e transportado em uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para um hospital em Fortaleza. A vítima não conseguia movimentar normalmente os membros inferiores do corpo. O estado de saúde do esportista não foi divulgado.