Invasão a festa de aniversário termina com um morto e outro baleado no Jardim das Oliveiras

Criminosos invadiram uma festa de aniversário e mataram, na noite deste domingo (1º), um homem de 22 anos no Conjunto Tasso Jereissati, no Bairro Jardim das Oliveira, em Fortaleza. A vítima identificada como Eugênio Duarte de Souza estava comemorando o aniversário da esposa. Outra pessoa também foi atingida pelos disparos e socorrida para uma unidade hospitalar.

Testemunhas disseram à polícia que dois homens chegaram perguntando onde estava Eugênio e, logo em seguida, o executaram.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que o crime tenha sido motivado por uma disputa entre grupos rivais, pois a vítima seria de outro bairro es estava em um território inimigo.

Equipes da Polícia Militar e Perícia Forense foram ao local para iniciar as investigações acerca do crime e fazer a retirada do corpo.