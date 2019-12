Integrante de grupo especializado em roubo de joias é presa em menos de um ano pelo mesmo crime

Uma quadrilha de São Paulo especializada em roubo a joias foi mais uma vez desarticulada nesta segunda-feira (9) pela Polícia Civil do Ceará. O grupo participou de um roubo que ocorreu em maio deste ano em Fortaleza. Na ocasião, os suspeitos invadiram um apartamento de luxo, na Avenida Beira Mar e roubaram R$ 1 milhão em joias. Duas pessoas foram presas e uma mulher, na época, adolescente de 17 anos, foi apreendida.

Desta vez, a jovem agora maior de idade, identificada como Emanuele Borges da Silva, voltou a atuar em roubos a prédios de luxo, que somam mais de R$ 1 milhão. No último domingo (8), acompanhada de um adolescente e outros dois homens, a jovem tentou arrombar um apartamento de alto luxo, porém, não conseguiu porque o porteiro percebeu a ação. A jovem então partiu para outro apartamento. Ela subiu e com a ajuda do adolescente conseguiu arrombar um apartamento vazio. A dupla utilizou chaves de fenda e ficou dentro do imóvel por uma hora. Dentro de uma mala de um morador os dois colocaram as joias selecionadas, dinheiro e em seguida fugiram.

Prisão

Agentes da Polícia Civil esperaram a dupla se encontrar com outros dois comparsas e quando a quadrilha se reuniu foi abordada e presa. Dentro da mala, segundo a polícia, foram encontrados além de joias uma quantia de R$ 320 mil em espécie.

Segundo o delegado Rommel Kerth, titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), os integrantes da quadrilha vão responder por furto qualificado, associação criminosa, corrupção de menor e falsidade ideológica. Ainda de acordo com o delegado, a quadrilha não se resume a ação das quatro pessoas presas no último domingo. "A polícia tem a convicção que tem mais de 15 pessoas praticando esse tipo de crime não só na capital, mas em outros locais do Brasil", afirmou.

Ação rotineira

A polícia afirmou ainda para o Sistema Verdes Mares que no último dia 2 de novembro, um boletim de ocorrência, foi registrado por um morador depois de um roubo de R$ 600 mil em joias e dinheiro em um apartamento de luxo na capital. Essa mesma quadrilha, no dia anterior, já havia entrado em um condomínio localizado na Avenida Beira Mar e após enganar o porteiro entrou no apartamento e realizou o roubo de R$ 80 mil.