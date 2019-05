Integrante de facção conhecido como 'Smigol' é condenado a 14 anos de prisão por matar rival

O integrante de uma organização criminosa, conhecido como 'Smigol', foi condenado a 14 anos e seis meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por assassinar um membro de uma facção rival em dezembro de 2017. A decisão, de 26 de abril, é do Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Fortaleza.

Johnny André da Costa Oliveira matou a tiros André Isaías de Lima Costa, no bairro Praia do Futuro, em 20 de dezembro de 2017, para conseguir entrar em uma organização criminosa. Para ser aprovado como integrante, ele precisava executar um membro de uma organização rival.

Na denúncia, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pedia a condenação do acusado por homicídio qualificado, já que a motivação do crime era torpe.

Entenda o caso

De acordo com o MPCE, um mês antes de cometer o crime, 'Smigol' morava no bairro Praia do Futuro e foi expulso do local pelos moradores por ser suspeito de praticar roubos na comunidade passando a morar na comunidade 'Oitão Preto', no bairro Moura Brasil. Lá, ele pediu para integrar uma facção criminosa que atua na região.

Para que ele pudesse ser membro efetivo da organização criminosa, lhe foi imposto que matasse um integrante da facção rival. O acusado, então, voltou a seu bairro antigo para matar André Isaías.

'Smigol' e um outro homem foram até a residência da vítima e perguntaram a companheira de André Isaías se ele estava em casa. A mulher respondeu negativamente. Com isso, os homens se dirigiram até um cruzamento próximo à casa do rival e esperaram pela vítima.

Assim que André Isaías chegou em casa, a companheira avisou que dois homens tinham ido até o local atrás dele e que um deles estava armado. Em seguida, a vítima pediu para a mulher abrir a porta dos fundos da casa para que eles fugissem. No entanto, Isaías chegou a retornar para fechar o portão da frente da residência.

Nesse momento, ‘Smigol’ e o outro homem que estava com ele assassinaram Isaías. A dupla fugiu logo após o crime.