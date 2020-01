Influencer 'Pirangay' marcou encontro com dois adolescentes na noite do crime, diz amigo

O digital influencer Francisco Gleison Barros de Sousa, conhecido como Pirangay, teria marcado um encontro com dois adolescentes na noite do seu assassinato, no Bairro Parangaba, conforme relatou ao Sistema Verdes Mares o amigo e dono da casa onde o crime ocorreu, identificado como Tasso.

O caso aconteceu na segunda-feira (20). O corpo de Gleison foi encontrado durante a manhã, e foi supostamente enforcado, conforme familiares. Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta quinta-feira (23), suspeito da morte.

Segundo Tasso, Gleison conheceu os jovens por meio de redes sociais. "Eu não os conhecia. Ele marcou um encontro, nós chegamos em casa e ele falou: 'Vamos pegar os meninos'. Então nós fomos pegá-los no Bairro João XXIII, por volta de 1h ou 2h da manhã, e os trouxemos para minha casa", relata.

Ainda conforme Tasso, depois de saírem para comprar pizza, os quatro retornaram à casa e Gleison foi para um dos quartos com um dos adolescentes, enquanto o amigo foi para outro quarto com o outro jovem. "Quando entrei no quarto, um me deu uma gravata e eu apaguei. Não vi mais nada depois disso. Quando acordei vi meu amigo deitado no chão. Fiquei desesperado, chamei ele e nada de ele se levantar. Tomei banho e fui diretamente pro 5º DP", disse.

A Secretaria da Segurança Pública confirmou que, na manhã de 20 de janeiro, o proprietário da residência esteve no 5º Distrito Policial para relatar o caso. Tasso contou ainda que dois celulares, o dele e o de Gleison, foram furtados.

Tasso conta que conheceu Gleison quatro meses atrás, mas desde então sempre o encontrava aos fins de semana. "Ele fazia muita presença VIP. O pessoal chamava ele para as festas para fazer divulgações. Eu fazia questão de levar ele no meu carro para esses eventos, ele não tinha muitas condições e assim me tornei assessor dele. Sempre o levava, todo canto que ele ia, eu o levava no meu carro", lembra.

O amigo chegou a ser levantado como suspeito por outras pessoas que conheciam Gleison. Sobre as acusações, ele nega que possa estar envolvido no crime. "u não tenho envolvimento com nada. Eu era muito amigo dele. Como é que eu iria matar um amigo meu? Uma pessoa excelente! Eu não tenho envolvimento com nada", diz.



Adolescente apreendido

Um adolescente de 16 anos foi capturado nesta quinta-feira (23), em Fortaleza, suspeito de participar da morte do digital influencer conhecido como "Pirangay".

"Pirangay", que morava no bairro Pirambu, mantinha um perfil em uma rede social, onde publicava vídeos e fotos com conteúdos humorísticos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), além do amigo, que é proprietário da casa, outras duas pessoas estavam no local com o influencer. O amigo da vítima procurou o 5º Distrito Policial para comunicar o caso.

A apreensão do suspeito foi resultado de uma ação realizada por equipes da 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCS) para ser ouvido sobre o caso.

Mais detalhes sobre a apreensão serão repassados em coletiva de imprensa, a partir das 9 horas desta sexta-feira (24), na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro de Fátima.