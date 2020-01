Influencer 'Pirangay' foi morto após desentendimento com adolescentes; crime não foi premeditado

O digital influencer Francisco Gleison de Sousa, de 24 anos, conhecido como "Pirangay", encontrado morto na casa de um amigo na última segunda-feira (20), foi assassinado após um desentendimento com dois adolescentes. A hipótese de crime de homofobia foi descartado epa Polícia Civil do Ceará. A motivação foi um desentendimento entre da vítima e um amigo com os dois jovens. As informações foram confirmadas durante uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (24).

De acordo com o delegado João Carlos Machado, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os dois adolescentes, Pirangay e amigo dele,Tasso Lima Mota, estavam conversando dentro de uma residência no Bairro Parangaba quando houve um desentendimento entre eles.

"Foi meio que um desacordo amoroso entre os quatro. Eles não teriam concordado com o que iria acontecer. Os adolescentes ficaram nervosos e acabaram resolvendo matar os dois individuos que estavam na casa", disse o investigador.

Ainda conforme o delegado, o adolescente de 16 anos aplicou um golpe "mata-leão" em Tasso, e em seguida, foi para o outro quarto, onde ele e o outro menor de idade enforcaram o digital influenceraté a morte. Machado explicou ainda que o crime não foi premeditado.

Pirangya era conhecido por publicar vídeos e fotos em uma rede social com conteúdos humorísticos.Na quinta-feira (23), um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de envolvimento na morte.

Segundo Tasso, Gleison conheceu os jovens por meio de redes sociais. "Eu não os conhecia. Ele marcou um encontro, nós chegamos em casa e ele falou: 'Vamos pegar os meninos'. Então nós fomos pegá-los no Bairro João XXIII, por volta de 1h ou 2h da manhã, e os trouxemos para minha casa", relata.

O delegado disse ainda, durante a coletiva, que Tasso chegou a ser considerado suspeito em participar do crime pela comunidade, mas essa hipótese também foi descartada. O policial ainda reforçou que a amigo da vítima sofreu uma tentativa de homicídio.