Índices de roubos no Ceará caem em 2019

O número de ocorrências de roubo a pessoa, bem como o de roubos de cargas, veículos, residências e com restrição de liberdade da vítima sofreram queda nos dois primeiros meses de 2019, em relação ao mesmo período em 2018.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), só em relação a roubo à pessoa, tipificado como Crime Violento Contra o Patrimônio I (CVP 1), houve uma redução de 25,7%. Enquanto janeiro e fevereiro de 2018 contaram-se 8.798 casos, em 2019 o máximo atingido foi 6.450.

Em se tratando somente do mês de fevereiro, a redução foi de 21,7% em todo o Ceará, que passou de 4.254 crimes para 3.331. O destaque foi a região Interior Sul, com - 35,6%. A Região Metropolitana da Capital contou com redução de 21,3%, enquanto Fortaleza apresentou queda de 20,7%. Já o Interior Norte contabilizou 16,3% a menos roubos do tipo.

“Isso tem sido fruto de um trabalho forte de prevenção nas ruas, bem como a presença constante da Polícia Militar e o aumento das horas extras, o que tem possibilitado mais viaturas atuando nas ruas. Esse patrulhamento, obviamente, é sempre guiado por dados e análises criminais feita nos locais em que mais ocorrem tais eventos”, coloca o secretário da SSPDS, André Costa.

Outros roubos

Em relação aos roubos de carga, veículos, residências, bancos e roubos com restrição de liberdade da vítima (CVP 2), a diminuição no número de ocorrências chegou a 49,7% nos dois primeiros meses do ano. Em 2018 foram 1.931 casos, enquanto 2019 teve 972.

Só em Fortaleza, a queda redução foi de 61,1% indo de 1.034 para 402.

Com o recorte somente no mês de fevereiro, a diminuição observada foi de 47,6%, passando de 911 casos para 477.

“A gente tem atuado de forma inteligente, sempre otimizando os nossos recursos. Por isso, continuaremos com esse trabalho, pois sabemos que estamos no caminho certo. Seguiremos com as mesmas estratégias e dedicação para mantermos os números positivos durante todo o ano”, conclui André Costa.