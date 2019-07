Incêndio atinge gráfica em Tabuleiro do Norte

Um incêndio atingiu uma gráfica comercial na cidade de Tabuleiro do Norte, região leste do Estado, na noite desta segunda-feira (29). O caso aconteceu por volta das 20h25.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as chamas destruíram o vão principal do estabelecimento. A guarnição da cidade de Limoeiro do Norte fez o combate as chamas e foram necessários 3 mil litros de água para apagar o fogo, que foi controlado por volta das 21h20.

De acordo com os bombeiros, o proprietário da gráfica mora em uma casa em cima do comércio. O local não foi atingido pelo fogo. Ninguém ficou ferido.

A ação contou com a participação do tenente Pinheiro, cabo Gonçalves, cabo Eder, soldado Cristiano, soldado Moreira e soldado Ferreira.