Imagens mostram momento que reféns da 'Tragédia em Milagres' são alvejados por PMs

Vídeos obtidos com exclusividade pelo Sistema Verdes Mares mostram o momento em que reféns da 'Tragédia em Milagres' são alvejados por tiros de fuzis de policiais militares. O caso ocorreu em dezembro de 2018.

Quatorze pessoas, sendo seis reféns e oito assaltantes, foram mortos por tiros de PMs durante uma tentativa de assalto a banco em Milagres, na Região do Cariri. As imagens mostram os policiais militares atirando de fuzil contra cinco reféns da mesma família, a menos de sete metros de distância, quando eles tentavam se proteger dos disparos atrás de um poste de iluminação.

Em outro vídeo, é possível ver o vice-prefeito de Milagres, Abraão Sampaio, que é acusado por interferir na cena do crime, chegando em seu veículo e retirando corpos de reféns do local, mesmo após as mortes, para levá-los a um hospital da região. Na última segunda-feira (20), o Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou 19 PMs e o vice-prefeito pelas mortes. Deste total, 15 foram acusados por homicídio qualificado e os outros quatro por fraude processual - juntamente com Abraão.

Em outro momento das imagens, é possível ver PMs falando com o dono de um estabelecimento comercial para pedir que as imagens fossem apagadas. Em seguida, eles entram no estabelecimento por um portão na lateral.

Nesta terça-feira (21), promotores do MPCE comentaram o caso. Sobre o vice-prefeito, eles disseram que "até um leigo era capaz de perceber que os reféns estavam mortos, devido a situação dos corpos, quanto mais Abraão Sampaio, que é médico".

Além disso, eles comentaram que imagens de câmeras de segurança foram apagadas por PMs e que a "sorte" dos promotores foi a perícia ter conseguido recuperar as imagens.