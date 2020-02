Imagem mostra suspeito de assassinar babá instantes após o crime

O homem suspeito de tentar estuprar e assassinar a babá Angélica Nogueira dos Santos, 24, foi filmado mostrando os ferimentos dele instantes após o crime. A reportagem apurou que Francisco Nei Rodrigues Lopes foi esfaqueado pela babá quando a mulher tentava evitar ser estuprada.

Nas imagens, Nei conversa com um homem afirmando que "a faca amassou". No vídeo ele conta que brigou com outro homem, e este homem teria sido responsável pelas facadas. Angélica Nogueira foi encontrada morta às margens de um córrego, na última quinta-feira (13), na cidade de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Imagem mostra suspeito de matar babá no Ceará momentos após o crime Reprodução

O suspeito atacou Angélica Nogueira próximo à casa da babá, afirmou Vicente Alencar, delegado titular da Delegacia Metropolitana de Aquiraz. "Ela lutou bastante para evitar o estupro. Teve um momento em que ela conseguiu dar uma facada no peito dele, em ato de defesa. Isso demonstra que ele estava em cima dela, e ela se defendendo dele", disse Alencar. A Polícia acredita que o suspeito, vendo que não conseguiria cometer a violência sexual, matou a vítima asfixiada.

A ligação do homem com o crime se deu após ele entrar no hospital de Aquiraz com ferimentos que indicavam luta corporal. Os policiais foram até o hospital, confirmaram a identidade do suspeito e seguiram até a casa dele, onde familiares confirmaram que estava desaparecido desde a segunda-feira (10), dia em que Angélica sumiu. Francisco Nei Rodrigues Lopes foi preso pela morte de Angélica nessa segunda-feira (17). Ele foi autuado por tentativa de estupro, homicídio e ocultação de cadáver.