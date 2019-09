Idoso tem casa invadida, é espancado e tem R$ 10 mil levados por criminosos em Itaitinga

Um idoso de 84 anos foi espancado após ter a sua residência invadida por assaltantes na noite desta sexta-feira (20), no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com a polícia, o idoso tinha vendido um terreno por R$ 10 mil. Os assaltantes souberam da venda e entraram na casa do idoso, que vive no local com sua mulher, também idosa.

Enquanto procuravam o dinheiro, um dos assaltantes agrediu a vítima, que ficou ferido no rosto e na mão. O idoso registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia do Eusébio.

Uma equipe da Polícia Militar foi até a casa do idoso, mas não conseguiu prender os suspeitos. Até a manhã deste sábado (21), ninguém foi preso. A Delegacia de Itaitinga investiga o caso.