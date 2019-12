Idoso suspeito de esfaquear colega no Lar Torres de Melo é liberado após audiência de custódia

O idoso preso após dar facadas em um colega de quarto durante uma briga, no último sábado (7), no Lar Torres de Melo, no bairro Jacarecanga, foi liberado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) após passar por audiência de custódia na manhã desse domingo (8). A vítima foi encaminhada para o hospital e está estável.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), o suspeito, que foi encaminhado para o 34º Distrito Policial (DP) e autuado em flagrante por tentativa de homicídio doloso, golpeou a vítima durante uma discussão que aconteceu nas dependências do abrigo. Segundo a gerência do local, o objeto perfurante utilizado no ataque pertence ao próprio agressor.

Em nota, o grupo gestor do lar informou também que o suspeito, de 77 anos, mora na instituição há dois anos e que, após a audiência de custódia, foi encaminhado para a residência de familiares. Conforme o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), ele deverá cumprir medidas cautelares, como ficar o mais distante possível da vítima. Já a vítima, de 68 anos, está há cinco anos no lar. Ele continua internado no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF) e o quadro de saúde é considerado estável.

O abrigo salientou ainda que tomou as medidas a respeito do caso. Afirmou também que uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde atende os abrigados.