Idoso morre eletrocutado após subir em poste para fazer ligação clandestina de energia em Pacatuba

Um homem morreu eletrocutado depois de subir em um poste para fazer uma ligação clandestina de energia em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (14).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima de 60 anos subiu em um poste que fica na Rua 4, no bairro Bom Futuro, por volta das 8h30 da manhã, na tentativa de religar uma fiação de energia, quando levou um choque e morreu no local. O corpo do idoso ficou suspenso no poste.

Uma equipe da Enel, empresa responsável pela distribuição e fornecimento de energia no Ceará, foi chamada para fazer o desligamento temporário da rede. Logo em seguida os bombeiros fizeram a remoção do corpo da vítima.