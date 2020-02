Idoso morre após ser atropelado ao sair para comprar pilhas para ouvir Clássico-Rei; vídeo

Sebastião Cláudio Moreira, de 65 anos, morreu após ter sido atropelado no último sábado (1°), na Avenida César Cals, no Bairro Vicente Pinzon. Ele havia saído de casa para comprar pilhas para ouvir no rádio o jogo entre o Ceará e o Fortaleza, na Arena Castelão. O motorista fugiu sem prestar socorro.

O idoso sofreu graves fraturas na cabeça e na região do tórax, segundo a família. Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento. Parentes denunciaram o caso no 9° Distrito Policial, no Bairro Vicente Pinzon, por meio de um boletim de ocorrência.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Civil procuram identificar o veículo e localizar o suspeito.

Torcedor do Ceará Esporte Clube

Sobrinha do idoso, Marília Moreira, conta que o tio era torcedor do Ceará e que no fim de semana anterior ao atropelamento, teve uma festa em comemoração aos 65 anos, com bolo e balões com as cores e o símbolo do clube. “Ele era muito fã e o acidente aconteceu justo quando ele saiu pra comprar pilhas para ouvir o jogo. Fizemos um singelo parabéns no outro fim de semana. Ele completou aniversário no dia 20 de janeiro.”

O idoso trabalhava como reciclador e deixa a mulher e 3 filhas. “Trabalhava dia e noite, chuva ou sol para levar o pão de cada dia. Ele era um homem muito correto, trabalhador demais, muito simples, teve uma vida difícil, porém era extremamente feliz”, afirma a sobrinha.