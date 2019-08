Idoso morre após colidir com veículo no Montese, em Fortaleza

Um acidente entre dois carros deixou um idoso morto e duas pessoas feridas no cruzamento da Avenida Gomes de Matos com a Rua Vasco da Gama, neste domingo (18), no Bairro Montese, em Fortaleza.

Segundo a polícia, o motorista identificado como Raimundo Pereira da Rocha, 71 anos, avançou na contramão da avenida e colidiu com o carro onde estava Francisco Flávio da Costa, de 50 anos, atropelando também um pedestre. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As duas outras vítimas tiveram ferimentos nas pernas e foram encaminhadas para o Instituto José Frota (IJF), no Centro da Capital. O estado de saúde não foi informado.

Equipes da Polícia Militar e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foram acionadas e estiveram no local do acidente.