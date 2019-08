Um idoso de 73 anos morreu após cair de uma bicicleta e ser atropelado por um caminhão na Avenida Vicente Siebra, no bairro Violete, em Itapipoca, no Ceará, na manhã desta quinta-feira (1º).

De acordo com o inspetor Rômulo César, da Delegacia Regional da cidade, a vítima, identificada como José Neudo Moraes, morreu no local do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o idoso já havia morrido.