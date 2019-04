Idoso em situação de rua é atropelado no bairro Autran Nunes

Um idoso em situação de rua foi atropelado enquanto tentava atravessar a Avenida Senador Fernandes Távora, no bairro Autran Nunes, na noite deste domingo (7).

Segundo a Polícia, o motorista que causou o atropelamento fugiu do local sem prestar socorro. A vítima, não identificada, perdeu muito sangue e foi levada em estado grave para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no centro da Capital.

Devido ao acidente, o trânsito ficou congestionado na avenida. Os próprios socorristas do Samu, auxiliaram na organização do tráfego para poder realizar o atendimento à vítima com segurança.