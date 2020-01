Idoso é preso suspeito de estuprar duas crianças após oferecer doces a elas em Nova Russas

Um idoso de 68 anos foi preso suspeito de estuprar duas crianças, uma de 7 e outra de 8 anos, na cidade de Nova Russas, interior do Ceará. O homem foi preso após cumprimento de mandado preventivo no dia 17 deste mês, mas as informações foram divulgadas nesta sexta-feira (24). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito atraía as vítimas com doces e as convidava para brincar em sua casa.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito morava perto de uma escola e se aproveitava da presença de crianças para cometer os crimes.

Denúncia da avó

Segundo os investigadores, a avó de uma das crianças denunciou o caso à polícia. A parente desconfiou do comportamento da neta e, ao questionar sobre o que estava acontecendo, a criança relatou os abusos. A menina também contou que a amiga era vítima.

O suspeito, que não tinha antecedentes criminais, foi levado para a Delegacia Municipal de Nova Russas e se encontra à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga se outras crianças foram vítimas do idoso.