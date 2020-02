Idoso é preso suspeito de estuprar criança de três anos da própria família, em Tururu

Um idoso suspeito de cometer estupro de vulnerável contra o próprio sobrinho-neto, uma criança de três anos, foi preso após uma ação da Polícia Civil de Itapipoca, realizada nessa terça-feira (12), em Tururu, cidade a 107 km de Fortaleza. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

O homem de 60 anos praticou o crime na residência da vítima, segundo os investigadores. Ainda segundo a polícia, o suspeito foi localizado no bairro Alto dos Camelos e se encontra à disposição da Justiça.

A polícia investiga o envolvimento do dele em outros delitos.

O que diz a Lei

O estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal e consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos. A pena para o infrator é de reclusão, de 8 a 15 anos.

A Polícia Civil ressalta a importância da participação da população para auxiliar os trabalhos policiais locais e ressalta que denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3660-1436, da Delegacia Municipal de Cruz. O sigilo e o anonimato são garantidos pelo Estado.