Idoso é preso com mais de 40 kg de cocaína e uma arma na BR-116, em Chorozinho

Um idoso de 65 anos foi preso com 41,480 kg de pasta base de cocaína e com uma arma de fogo durante uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 70 da BR-116, em Chorozinho, na noite desta quinta-feira (21). O motorista informou para os policiais que ia entregar a droga na cidade de Aquiraz.

Ainda segundo a PRF, o motorista informou que receberia R$ 10 mil se conseguisse fazer o transporte da droga.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Fortaleza.