Idoso e mulher têm casa invadida e são espancados por criminosos que roubam R$ 10 mil, em Itaitinga

Um idoso de 84 anos e a mulher dele foram espancados após terem a residência ondem vivem invadida por quatro assaltantes na noite desta sexta-feira (20), no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com a polícia, o homem tinha vendido um terreno por R$ 10 mil e estava com o dinheiro em casa. Os assaltantes obtiveram a informação e realizaram o roubo.

Enquanto procuravam o dinheiro, um dos assaltantes agrediu a vítima, que ficou ferido no rosto e na mão. O idoso registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia do Eusébio.

Uma equipe da Polícia Militar foi até a casa do idoso, mas não conseguiu prender os suspeitos. Até a manhã deste sábado (21), ninguém foi preso. A Delegacia de Itaitinga investiga o caso.

Segundo o idoso, a esposa dele, de 46 anos foi abordada pelos criminosos antes de chegar em casa. Ao bater na porta, o marido a abriu e a mulher foi jogada sobre ele. O casal foi então agredido, amarrado e amordaçado. "Na hora em que abro a porta para ela, empurraram ela para cima de mim, me empurrando para o sofá. Foi muita ameaça de bater na gente e até matar".

A mulher foi levada para o banheiro da casa enquanto o homem ficou no sofá. Os dois ficaram amarrados e amordaçados, sob a mira de revólveres de dois assaltantes. Os outros dois reviraram a casa buscando o dinheiro. Roupas, objetos de uso pessoal, travesseiros e colchões ficaram espalhados.

Os assaltantes encontraram o dinheiro e, além do valor, levaram ainda os cosméticos que a mulher revendia. ​

Depois que os assantantes foram embora, a mulher conseguiu se soltar e socorreu o companheiro, que teve ferimentos no rosto e nas mãos. Ele registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia do Eusébio.

Uma equipe da Polícia Militar foi até a casa do casal, fez buscas na região, mas ninguém foi preso. A Delegacia de Itaitinga investiga o caso. Os nomes dos dois não foi divulgado para preservar a segurança do casal. ​