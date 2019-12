Idoso é esfaqueado no peito dentro do Lar Torres de Melo; suspeito da agressão é preso em Fortaleza

Uma briga entre dois idosos terminou com um deles esfaqueado no peito e outro preso, na noite deste sábado (7), no Lar Torres de Melo, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza.

Segundo a polícia, Sérgio Mendes de Oliveira, de 80 anos foi ferido a faca durante uma discussão com um colega de quarto do abrigo. Ele foi ferido no tórax e teve que ser levado para o Instituto Doutor José Frota, onde foi submetido a uma cirurgia. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O suspeito, identificado como Valdemar da Silva Martins, de 78, foi levado para o 34º Distrito Policial, onde em depoimento confessou o crime, mas não informou a motivação. Ele foi submetido a exame de corpo de delito e transferido para a Delegacia de Capturas, onde ficou detido.

A direção do Lar Torres de Melo informou que acompanha o caso, mas não deu detalhes sobre a ocorrência.