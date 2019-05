Idoso é atropelado por motociclista após dormir no meio da Via Expressa

Um homem de 76 anos, identificado apenas como Sebastião, foi atropelado por um motociclista após dormir no meio da Avenida Almirante Henrique Sabóia, conhecida como Via Expressa, no bairro Varjota, na noite desta quarta-feira (15).

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 20h30. O motociclista Wandeir de Souza Gomes, 38, que trabalha como entregador de pizza, estava realizando uma entrega quando passou pelo local e não percebeu o homem deitado no meio da via.

O motociclista ainda tentou frear, mas não conseguiu e atingiu o idoso. Com o impacto, o entregador foi arremessado da moto e caiu na avenida. Conforme a família do idoso, ele sofre de Alzheimer e estava desaparecido desde a última segunda-feira (13).

As vítimas receberam os primeiros socorros de uma ambulância particular que passava pelo local. Em seguida foram levados por uma ambulância do Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O idoso e o motociclista ficaram com vários ferimentos pelo corpo, mas mas o estado de saúde deles foi considerado estável.

Policiais militares auxiliaram a controlar o trânsito na Via Expressa durante o atendimento dos profissionais de saúde.

Populares reclamam da falta de iluminação pública no local em que o acidente aconteceu. De acordo com eles, os postes estão sem lâmpadas, deixando o trecho às escuras.