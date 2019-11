Idoso é agredido por neto adolescente no município de Tauá, interior do Ceará

Um idoso, de 80 anos, foi agredido pelo próprio neto na zona rural do município de Tauá, interior do Estado, na noite dessa quinta-feira (28). O suspeito, de 17 anos, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Regional de Tauá. A vítima, que sofreu escoriações no rosto, foi encaminhada para um hospital do município onde permanece internada.

Conforme a Secretaria da Segurança, uma equipe da Guarda Municipal de Tauá capturou o suspeito, que tentou resistir à prisão, em uma casa, na zona rural do município. Conforme a Delegacia Regional, o jovem, que veio de outro estado, morava há cerca de um mês com o avô.

A Delegacia afirmou que o suspeito encontra-se detido e que o caso foi relatado ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e ao Poder Judiciário para que as medidas necessárias sejam realizadas.