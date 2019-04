Idoso de 73 anos é preso suspeito de estuprar duas meninas em Meruoca

A polícia prendeu um idoso de 73 anos por suspeita de estuprar duas meninas, de seis e dez anos de idade, em Meruoca, Região Metropolitana de Sobral. O homem foi preso em flagrante e autuado por estupro de vulnerável.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS), familiares de uma das vítimas procuraram a polícia de Massapê, município vizinho, para denunciar o caso. As investigações acabaram levando os policiais a uma segunda vítima, a menina de seis anos. O suspeito foi capturado em Meruoca, onde é proprietário de um estabelecimento comercial.

O idoso não tinha antecedentes criminais. Ele foi levado para a Delegacia de Massapê e autuado por estupro de vulnerável. A polícia mantém as investigações com o objetivo de apurar a existência de outras vítimas do infrator.