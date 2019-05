Idoso de 72 anos é agredido com roçadeira pelo neto em Caririaçu

Um idoso de 72 anos foi agredido com uma roçadeira pelo neto em Caririaçu, Região do Cariri cearense. O agressor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e o avô foi levado para o Hospital Regional do Cariri com muitos ferimentos. Familiares disseram que os dois brigavam com frequência e que o idoso era casado com a avó do jovem que já morreu.

Testemunhas informaram aos investigadores que o agressor, identificado como Wellington Roque dos Santos, 29 anos, estava bebendo com uma mulher e discutiu com o avô. "Ele não pode beber e bebe de teimoso. Eles dois não se batem. Meu irmão não pode beber que começa a brigar. Quando eu cheguei lá ele já tinha ferido com a roçadeira", disse Beatriz Roque, irmã do suspeito.

De acordo com a delegada Municipal de Juazeiro do Norte, Wannini Galiza Rizzi, Wellington só parou de agredir o avô João Joaquim de Souza, 72 anos, quando outros familiares apareceram na residência.