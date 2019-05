Idoso de 66 anos sofre tentativa de homicídio em Sobral

Um idoso de 66 anos sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Sinhá Saboia, em Sobral, na Região Norte do Estado, na noite do último sábado (25).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o idoso estava na Rua das Carnaúbas, quando homens não identificados se aproximaram e efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. A vítima foi socorrida para um hospital da região.

Ainda conforme a SSPDS, nenhum suspeito do crime foi capturado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Sobral.