Idoso com Alzheimer que desapareceu em Fortaleza é achado em Pedra Branca

O idoso Odorico Patrício Filho, que estava desaparecido desde a tarde do domingo (12), foi encontrado no fim da tarde desta segunda-feira (13), na cidade de Pedra Branca, a 260 km de Fortaleza. O homem de 69 anos havia saído da casa onde mora na Praia de Iracema dirigindo um veículo e não tinha mais retornado.

Segundo um familiar, o carro do idoso foi achado mais cedo no município do interior do estado. Odorico foi encontrado em uma região próximo ao automóvel. Ele estava bem e foi conduzido para um hospital para exames.

Desaparecimento

Um parente da família informou que o homem saiu sozinho de casa quando a esposa tomava banho. "Ele não tem costume de sair assim. Antes disso ele disse que iria em uma loja comprar uma bicicleta. Ele saiu por volta de 14h30 e não mais retornou", disse.

Populares relataram que viram o idoso no Papicu. Diante das informações, a polícia concentrou as buscas tanto na Capital como no Interior do Estado.