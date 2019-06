Idosa tenta atravessar BR-116 e é atropelada por carro

Uma idosa de 65 anos foi atropelada por um carro no quilômetro 4 da BR-116, no bairro Cajazeiras, ao tentar fazer a travessia da via na noite desta quarta-feira (13).

De acordo com testemunhas, a vítima caminhava com o auxílio de moletas e foi atingida por um veículo após desviar de outro. Ela estava sozinha no momento do acidente.

Com o impacto do carro, a idosa caiu na pista inconsciente. Ela foi socorrida por uma ambulância do Samu e encaminhada para o Instituto Doutor José Frota (IJF) em estado grave. A motorista do veículo atropelador permaneceu no local.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxiliaram o trânsito na região durante o atendimento da mulher.