Idosa tem casa invadida e carro roubado por falsos membros de comunidade religiosa que pediam doação

Uma idosa de 74 anos teve a casa invadida e o carro roubado por dois falsos membros de uma comunidade religiosa no bairro Messejana nesta sexta-feira (10). Para serem atendidos pela vítima , os suspeitos pediram doações de alimentos para pessoas que estão em quarentena por conta do novo coronavírus.

Câmeras de segurança da região registraram o momento que os suspeitos entraram na casa e depois fugiram no carro da idosa. Antes da ação, os homens haviam abordado outras residências, porém em nenhuma foram atendidos.

A aposentada estava sozinha em casa no momento que os homens tocaram a campainha vestidos com batas com o nome da comunidade católica Shalom. “Eles disseram que estavam arrecadando alimentos para pessoas em quarentena por causa do coronavírus e quando minha mãe abriu o portão automático para atendê-los os dois invadiram e anunciaram o assalto”, afirma o filho da vítima, um empresário de 37 anos que terá a identidade preservada. Em nota, a comunidade informou que não coleta doações, porta a porta, em residências e não autoriza o uso do nome e da imagem da instituição para qualquer ação dessa natureza

Conforme o filho, após ameaçar a vítima com uma arma de fogo, os homens mandaram a idosa fechar o portão e vasculharam os cômodos da casa, enquanto ela foi obrigada a ficar sentada em um sofá na sala. “Eles roubaram duas televisões, roupas, um videogame, um computador e a chave do meu carro que estava na garagem”, disse.

Antes de fugir, os criminosos perguntaram a mulher qual dos carros não tinha rastreador e, ao apontar para o dela, os suspeitos colocaram os objetos roubados dentro do veículo. A idosa ainda foi trancada em um dos quartos da casa e homens levaram o controle do portão. A vítima foi resgatada por policiais que invadiram o local, após serem acionados por vizinhos que ouviram gritos de socorro.

O empresário e a mãe moram no local há 17 anos. “Ela sempre gostou de participar e ajudar causas sociais”, disse o homem. A vítima registrou um Boletim de Ocorrência no 13º Distrito Policial.

A Comunidade Católica Shalom de Fortaleza disse ainda que as contribuições para os seus serviços e projetos sociais são feitas por meios eletrônicos como boleto bancário, débito eletrônico, pelo site comshalom.org/benfeitordapaz e depósito em conta bancária. A comunidade administra quatro casas de recuperação para dependentes químicos, sete casas para crianças, dois centros de convivência para pessoas em situação de rua, além de visitar 98 instituições e fazer uma campanha antidro