Idosa reconhece corpo de filho assassinado e é presa por ter mandado de tráfico de drogas em aberto

Uma idosa foi presa nesta sexta-feira (17) após ir ao local de um crime reconhecer o corpo do filho, no Bairro Cigana, em Caucauia, e a polícia descobrir que ela tinha um mandado em aberto.

A mulher identificada como Abinoilde de Sousa Pontes, de 77 anos, se deslocou até o local de um duplo homicídio, uma residência. Quando os policiais militares consultaram o nome da idosa constataram um mandado contra ela por tráfico de drogas, em 2006. A polícia descobriu que ela também responde por corrupção de menores.

A idosa foi encaminhada para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, em seguida, ao Instituto Médico Legal (IML), para realizar exames de corpo de delito, e depois para a Delegacia de Capturas (Decap).

O crime

Dois homens foram assassinados a tiros na madrugada desta sexta-feira. Uma outra vítima ficou ferida. Segundo a polícia, por volta da 00h30, seis homens encapuzados invadiram a casa e armados com escopetas calibre 12, revólveres calibre 38 e uma foice mataram duas pessoas e lesionaram uma a paulada.

O primeiro identificado é Sarion Cleiton de Sousa Pontes, de 44 anos. Ele respondia por homicídio, porte de arma e ameaça. O outro que morreu até o fim da manhã desta sexta-feira está sem identificação. A vítima que ficou ferida foi identificada como Leandro Antônio da Silva Amorim, de 30 anos e responde por homicídio, mas nada em aberto.

A polícia apurou com a mãe de um dos criminosos assassinados que o grupo morava em Iparana, também em Caucaia, e se mudou para o local do crime há apenas dois dias. A residência onde ocorreu as mortes, segundo a polícia, funcionava como um ponto de venda de drogas.