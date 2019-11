Idosa morre atropelada por motocicleta durante caminhada na BR-222, em Caucaia

Uma idosa de 72 anos morreu após ser atropelada por uma motocicleta no km 8 da BR-222, em Caucaia, na manhã desta quarta-feira (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via precisou ser bloqueada parcialmente no sentido Caucaia- Fortaleza.

Luzaíra de Melo Rocha foi atingida ao tentar cruzar a via, durante uma caminhada, que fazia rotineiramente com o marido. "Todo dia ela vinha caminhar, ela e meu pai. E hoje infelizmente houve essa fatalidade dela ser atropelada pela moto e chegar a óbito. É só fatalidade mesmo porque ela nunca atravessou uma pista sem ver se vinha carro", explicou a filha da vítima, Antônia Maria Melo.

O motociclista, que não teve a identidade revelada, foi socorrido com ferimentos graves para o Instituto Doutor José Frota, no Centro de Fortaleza. O homem estava sozinho na moto.

Além da PRF, uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local para atender a ocorrência.