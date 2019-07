Idosa é encontrada morta dentro de casa com sinais de asfixia na Itaoca

A aposentada Maria Rita da Silva, de 73 anos, foi encontrada morta em casa com um travesseiro no rosto após suposto roubo à residência na Travessa Equador, no bairro Itaoca, na manhã desta segunda-feira (15). A vítima apresentava sinais de asfixia.

Vizinhos da aposentada afirmam ter ouvido por volta das 2h da manhã latidos de cachorro e um barulho vindo da porta da casa da vítima, como se estivessem tentando arrombar o local. Familiares de Maria Rita acreditam que ela tenha sido estuprada e asfixiada em uma tentativa de assalto, porque segundo eles, os criminosos levaram um televisor de 32 polegadas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão investigando o caso. Segundo a SSPDS somente com a conclusão do laudo pericial será possível atestar a causa da morte.