Idosa é autuada em flagrante ao tentar sacar dinheiro com documento de outra pessoa

Uma mulher de 61 anos foi flagrada tentando retirar dinheiro em uma agência da Caixa Econômica Federal usando documento de identidade de uma outra pessoa. O caso aconteceu nesta sexta-feira (3) em uma agência da Av. Bezerra de Menezes, em Fortaleza.

A suspeita, natural de Mossoró (RN) tentou sacar R$ 1 mil da conta poupança de uma correntista. Não foi a primeira vez que ela cometeu o crime, tendo retirdo R$ 5 mil na última sexta-feira (27) na mesma agência da mesma cliente do banco. Ela estava de máscara devido à pandemia de coronavírus e chegou a solicitar a atualização da ficha de autógrafos.

Na ocasião anterior, contudo, a vítima registrou reclamação ao banco a respeito do saque indevido na terça-feira (31).

Dessa forma, o funcionário do banco já estava ciente do delito quando a suspeita tentou cometer o mesmo crime. Ele acionou uma equipe da Guarda Municipal de Fortaleza, que prendeu a mulher em flagrante. Durante a ocorrência ela chegou a ameaçar os funcionários do banco.

A falsa correntista foi encaminhada à sede da Superintendência da PF no Ceará onde foi autuada por estelionato e ameaça e permanece à disposição da Justiça Federal.