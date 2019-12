Idosa de 75 anos é presa em flagrante por tráfico de drogas em Camocim

Uma idosa de 75 anos foi presa por suspeita de tráfico de droga no município de Camocim. Com ela foram encontradas nove pedras de crack prontas para a venda e dinheiro. O caso aconteceu na segunda-feira (16).

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita foi localizada após uma denuncia durante o patrulhamento de rotina no Bairro Rodagem de Lago. Os policiais localizaram a idosa na calçada da sua residência, com usuários de drogas. Ao ser revistada pelos agentes, as pedras de crack foram encontradas em uma pequena bolsa.

A idosa já havia sido presa por tráfico de drogas. Ela foi levada para a Delegacia de Jijoca de Jericoacoara e deve responder pelo mesmo crime, com pena prevista de cinco a 15 anos de prisão e multa.