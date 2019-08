Idosa de 71 anos é presa em Guaraciaba do Norte por furto de celulares

Uma senhora de 71 anos foi presa, na noite do último sábado (10), suspeita de furtar quatro celulares durante novena nas imediações da Igreja Matriz Nossa dos Prazeres, no município de Guaraciaba do Norte. A idosa, identificada como Maria Cícera Feitosa dos Santos, está detida na delegacia do município de Tianguá.

Os policiais que chegaram ao local para atender a ocorrência e encontraram a suspeita detida por moradores. Após consulta no sistema de informações da Polícia, foram encontrados vários registros de passagens por furto, além de cadastros com identidades falsas no nome da idosa.

Maria Cícera também possui um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Itapipoca. Ela foi autuada por crimes de furto e falsidade ideológica.