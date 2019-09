Idosa atinge suspeito com golpes de faca após ter casa invadida no Meireles

Uma idosa de 65 anos atingiu um suspeito com golpes de faca após ter a casa invadida no Bairro Meireles, na madrugada deste domingo (22). Moradores disseram que a mulher gritou bastante pedindo por socorro. O homem foi preso e levado para o hospital. A idosa também foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

Vizinhos disseram que acordaram com os gritos da idosa."Quem estava acordado chamou a polícia, porque os gritos eram desesperadores", disse uma moradora.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a mulher entrou em luta corporal com o suspeito de furto. Ela teve ferimentos no rosto e nos joelhos. Já o suspeito, foi lesionado no tórax e no braço esquerdo.

Mário Edson Lima do Nascimento, de 27 anos, já tinha antecedentes criminais por furto, e foi preso em flagrante. Equipes da Polícia Militar, que faziam rondas na área, capturaram Mário e devolveram os objetos que ele tentou furtar da vítima.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, no Bairro Meireles, e o suspeito autuado em flagrante por roubo.